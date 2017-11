Editorial do Jornal de Angola explica saída de Isabel dos Santos e afasta conflito político

A posição surge no artigo "Um falso problema", o seu primeiro editorial assinado no diário estatal, após a nomeação, pelo Presidente da República, para o cargo de presidente do conselho de administração da Edições novembro, que publica o Jornal de Angola.

"Anda parte do país meio atónita com o ritmo que o novo ciclo político vem imprimindo visando a normalização da vida de todos nós, a começar pelo controlo das principais fontes de receitas do Estado", começa por escrever o diretor do jornal.