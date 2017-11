Alarme na Disneyland com três novos casos de legionella

Há três novos casos de legionella no sul da Califórnia, elevando para 15 o total de infetados. Destes, 11, com idades compreendidas entre os 52 e os 94 anos, estiveram na Disneyland em setembro e os outros quatro vivem ou visitaram a cidade de Anaheim, onde o parque de diversões da Disney está localizado.

A direção da Disneyland, que diz ter tomado conhecimento dos casos no dia 27 de outubro, encerrou duas das torres de arrefecimento, que fazem parte do sistema de ar condicionado, mas as amostras de água recolhidas na semana passada deram negativo para a bactéria, pelo que continua por apurar a origem do surto.

A Legionella pneumophila, também conhecida como doença dos legionários, desenvolve-se em reservatórios de água doce e locais onde se libertam aerossóis sem manutenção adequada dos aparelhos. São exemplos disso sistemas de água doméstica quente e fria, jacuzzis, termas ou equipamentos de refrigeração (entre os 20 e os 45 graus), fontes, aparelhos de aerossóis, lagos, rios, piscinas, repuxos e águas sujas paradas. A inalação das bactérias nas gotículas de água contaminadas pode provocar pneumonias graves, sobretudo em quem tenha problemas respiratórios ou o sistema imunitário debilitado.