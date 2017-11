Homem condenado erradamente à prisão, libertado quase 50 anos depois

Desde quarta-feira, que Wilbert Jones, 65 anos, é um homem livre. À saída da prisão, onde passou os últimos 46 anos pelo sequestro e violação de uma enfermeira, o norte-americano, do estado do Louisiana, agradeceu a Deus pela liberdade, à família por nunca ter perdido a esperança e abraçou a equipa do Innocence Project New Orleans que tomou a cargo a sua defesa e convenceu um juiz da falta de provas do caso.

A advogada, Emily Maw, elogiou "a força extraordinária" de homem "que passou mais de 16 mil dias na prisão por uma coisa que não fez" e que, ainda assim, "saiu com fé em Deus e na humanidade".

O episódio que valeu a condenação a Jones remonta à noite de 2 de outubro de 1971, quando uma enfermeira do Hospital Baton Rouge foi sequestrada, com uma arma de fogo, no parque de estacionamento e depois violada nas traseiras de um edifício. A acusação baseou a sua teoria de culpa do então jovem apenas no testemunho da enfermeira e na identificação que dele fez. A profissional, que morreu em 2008, escolheu Jones entre outros homens que lhe foram mostrados pela polícia, mais de três meses depois do caso, mas, na altura, também disse às autoridades que o homem que a tinha violado era mais alto e tinha uma voz "mais grossa".

Segundo a advogada de Jones, esta descrição coincide com a de um homem que foi detido, mas nunca chegou a ser acusado, pela violação de uma mulher sequestrada do parque de estacionamento de outro hospital, 27 dias mais tarde. Para a defesa, é claro que a acusação sabia disto mas não passou esta informação à defesa, procedimento consistente com o comportamento do advogado de acusação: Em 1974, foi considerado responsável por 11 condenações que acabariam por ser revertidas no ano seguinte.

O magistrado Richard Anderson concordou que as autoridades esconderam provas que podiam ter ilibado Wilbert Jones.