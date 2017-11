Empresa de jogos de cartas impede Trump de construir o "muro" na fronteira dos EUA

A empresa Cards Against Humanity, autora do que possivelmente será um dos jogos de cartas mais ofensivos do século XXI, tomou a iniciativa de comprar uma parcela do terreno que Donald Trump necessita para a construção do muro entre as fronteiras dos EUA do México.

A empresa diz-se empenhada em "salvar a América" do governo de Donald Trump e em combater a "injustiça, mentiras, racismo, toda a série" de problemas que considera associados ao atual presidente.

"Donald Trump é um homem absurdo que tem medo de mexicanos. Ele tem tanto medo que quer construir um muro de 20 mil milhões de dólares (quase 17 mil milhões de euros) que toda a gente sabe que não vai alcançar nada", afirma a empresa no site que lançou de propósito para esta iniciativa , numa tentativa de explicar a sua posição.

Como forma de protesto, e para tornar a construção do muro "o mais demorada e dispendiosa possível", a empresa comprou uma parcela de terreno e contratou uma firma de advogados, para evitar a reapropriação do terreno pelo governo.

A empresa apelou ainda à participação dos cidadãos americanos que, tal como eles, não concordavam com a construção do muro. Os interessados em participar na iniciativa Cards Against Humanity Saves America poderiam fazê-lo através da doação de 15$ (13€), posteriormente revertíveis em prémios exclusivos.

No website, a empresa possui um vídeo promocional que explica a campanha, de forma mais ou menos sarcástica.

"A todos os que se alistarem na promoção será dada uma pequena porção do terreno,", explica uma das comentadoras presentes no vídeo, identificada enquanto "historiadora" de nome "Laura MacDouglas".

"O governo teria de os levar [a todos] a tribunal e lutar, de modo a conseguir construir o muro", acrescenta.

Veja o vídeo: