Zimbabué: Zuma falou com Mugabe que confirmou estar detido e disse estar bem

A informação consta de um comunicado que anuncia também que Zuma vai enviar dois emissários a Harare, onde esta madrugada o exército tomou a televisão estatal, assumiu o controlo de edifícios oficiais e anunciou a detenção do presidente, Robert Mugabe, e da mulher, Grace.

"O presidente envia a ministra da Defesa e dos antigos Combatentes, Nosiviwe Mapisa-Ngakula, e o ministro da Segurançado Estado, Bongani Bongo, ao Zimbabué para se encontrarem com o presidente Robert Mugabe e com o exército zimbabueano", lê-se no texto.