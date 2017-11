Autocarro sem condutor envolvido em acidente no primeiro dia, mas a culpa foi humana

Logo na estreia nas ruas de Las Vegas, o mini-autocarro elétrico e sem condutor envolveu-se num acidente sem gravidade, mas a polícia já anunciou que a culpa foi do humano ao volante do outro veículo

Reprodução Las Vegas Review Journal

Passava pouco do meio-dia, na última quarta-feira, quando a polícia foi chamada a um acidente de trânsito numa rua de Las Vegas entre um camião e um pequeno autocarro. Mas não era um autocarro vulgar: era o veículo elétrico da Keolis, sem condutor, que cumpria a sua primeira manhã de serviço.

As autoridades concluíram que o autocarro parou quando detetou que a manobra de marcha atrás (proibida naqule local) que o condutor do camião estava a fazer, mas as rodas do pesado acabariam por embater na frente do veículo elétrico.

O mini-autocarro, com capacidade para 15 passageiros, usa um sistema desenvolvido pela Navya e circula a uma velocidade média de 25 quilómetros por hora, embora possa chegar aos 45 km/hora.

Depois de uma inspeção, o autocarro voltou às ruas de Las Vegas logo na quinta-feira.