Tufão matou 61 pessoas no Vietname

A tempestade que atingiu a costa do país no sábado foi a pior das últimas décadas, com as autoridades preocupadas com o transborde de rios e lagos. Pelo menos 61 pessoas morreram e há 20 dadas como desaparecidas, segundo disse à agência AFP um responsável da segurança vietnamita.

Os níveis das águas estão a aproximar-se de valores recorde de 1997. No total, mais de 30 mil pessoas, incluindo turistas, tiveram de ser retiradas das zonas próximas da tempestade.

Desde o início de 2017, uma dezena de fortes tempestades atingiram o país. Pelo menos 240 pessoas morreram ou foram dadas como desaparecidas devido a inundações e deslizamentos de terras.

A cidade de Danang, que acolhe esta semana o Fórum de Cooperação Económica da Ásia-Pacífico (APEC) sofreu danos menores e as autoridades já indicaram não estarem previstos impactos na cimeira , que contará com a presença de líderes mundiais. Já a vila histórica de Hoi An, património mundial, próxima de Danang, ficou submersa.

