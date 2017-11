Família americana sobreviveu só com uns "arranhões" a sequestro por piratas em plena Amazónia

Tirando uns arranhões e umas picadas de insetos, Adam e Emily Harteau e as duas crianças encontravam-se bem quando foram encontrados, quase uma semana depois de terem desaparecido na Amazónia.

No domingo, 29 de outubro, um grupo de homens armados entrou a bordo do barco em que se seguiam e manteve-os como reféns durante várias horas. Antes de se porem em fuga, tiraram-lhe todos os bens.

Quando a polícia chegou ao local, já não havia sinal dos Harteau e só foi encontrada a carrinha que a família usou na viagem pela Amazónia abandonada na selva.

Como é que a família fugiu ainda não é claro, mas um amigo, Colby Guillory, disse à Associated Press que família e amigos acreditam que os quatro saltaram do barco e andaram pela selva desde então.

Os Hearteau tinham-se mudado recentemente para Florianopolis, no sul do Brasil, mas, segundo Keith Harteau, irmão de Adam, preparavam-se para regressar à Califórnia já no próximo dia 15 de novembro.