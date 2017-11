Puigdemont entregou-se às autoridades belgas que têm 24 horas para decidir da sua extradição

O presidente destituído da Catalunha, Carles Puigdemont, entregou-se hoje à polícia belga numa delegação do Ministério Público de Bruxelas. O líder catalão estava acompanhado pelo seu advogado e por quatro dos seus ex-conselheiros do governo da Catalunha, noticiou a edição online do diário espanhol El País.

O Ministério Público belga tinha ordenado, algumas horas antes, a detenção do presidente destituído da Catalunha e dos seus ex-conselheiros regionais.

Na sequência deste acontecimento, Carles Puigdemont e os restantes quatro ex-membros do seu executivo ficaram sob custódia para se dar início ao processo de extradição para Espanha, anunciou a procuradoria belga.

"Eles foram privados de liberdade às 09:17" de domingo (08:17 em Lisboa), segundo o porta-voz do Ministério Público de Bruxelas, Guilles de Dejemeppe.

O antigo governante catalão e os ex-ministros vão ser presentes esta tarde perante um juiz de instrução, que terá 24 horas para tomar uma decisão.



O Ministério Público belga tinha ordenado há algumas horas a detenção de Puigdemont e dos seus ex-conselheiros regionais, no âmbito do mandado europeu de captura.



Os ex-membros do governo regional e seis deputados do parlamento catalão, incluindo a presidente, Carme Forcadell, são acusados dos delitos de rebelião, sedição e desvio de fundos, arriscando-se a penas que poderão ir até 30 anos de prisão.