Romena anda pelo mundo a fotografar mulheres bonitas

A coisa começou pequenina. Não passava de um projeto pessoal da fotógrafa romena Mihaela Noroc, cansada de uma vida rotineira. Depois de trabalhar alguns anos, e amealhar o suficiente, partiu mundo fora, com 27 anos. Na mochila levava equipamento simples e leve: uma máquina e três lentes – o q.b. para captar a beleza das pequenas coisas nos 60 países por onde passou. Rapidamente o seu projeto passou a ter eco nas redes sociais e Mihaela lançou-se num crowdfunding para continuar a viagem em busca da essência do belo no feminino. “Todas as mulheres são bonitas à sua maneira. Trata-se apenas de serem naturais e autênticas”, acredita.

1 / 7 Divulgacao 2 / 7 Divulgacao 3 / 7 Divulgacao 4 / 7 Divulgacao 5 / 7 Divulgacao 6 / 7 Divulgacao 7 / 7 Divulgacao

Uma das suas fotografias favoritas, contou à VISÃO, é a de um casal português. A história deles está contada no livro que saiu destes quatro anos de estrada, Atlas of Beauty (Ed. Penguin Books). Conheça aqui o Instagram

“Quando vi a Maria e o seu marido Porfírio, a andar devagar, de mãos dadas, num dia de agosto, senti que havia alguma coisa de especial neles. Ficaram encantados por serem fotografados e convidaram-me para a sua casa. Ambos trabalharam no duro e Maria nunca aprendeu a ler ou a escrever. Fiquei surpreendida por não ser um romance de toda a vida.

Tinham-se conhecido há dez anos, quando ela tinha 77, e foi o primeiro casamento para ambos. Talvez não tivessem uma fortuna, mas tinham amor a preencher-lhes o pequeno apartamento. Isto, para mim, é pura beleza.”

Este trabalho nunca estará terminado, na realidade. E Mihaela quer voltar ao caminho, e a Portugal: “É um país que tem um lugar especial na minha alma.”

(Artigo publicado na VISÃO 1282, de 5 de outubro de 2017)