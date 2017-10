Maioria na Catalunha sente-se catalão e espanhol

Apenas 19% dos residentes na Catalunha se consideram exclusivamente catalães, contra 46% que dizem sentir-se tão catalães como espanhóis, a que se juntam 30% que se assumem como uma mistura de ambos.

A solução preferida? Continuar parte de Espanha mas com novas competências e garantias para a Catalunha.

A sondagem, divulgada pelo El País, foi realizada telefonicamente, com inquéritos a 500 pessoas, na quinta-feira, um dia antes da votação no parlamento catalão da declaração unilateral da independência, e revela que apenas 29% dos inquiridos defendia essa via.

A maioria, 65% preferiam que a Catalunha continuasse a ser parte de Espanha - 19% desejavam que tudo ficasse como estava e 46% que a região obtivesse garantia de novas competências exclusivas.