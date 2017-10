Cheiro "tóxico" em Sussex faz disparar alerta, habitantes aconselhados a ficar em casa

Algumas pessoas na cidade costeira de Seaford queixaram-se de picadas nos olhos e de sentirem doentes na sequência de um cheiro estranho, como se fosse de plástico a ser queimado, que começou a fazer-se sentir ao final da tarde de sexta-feira.

A polícia local está a investigar a origem do odor em colaboração com a guarda costeira e com os bombeiros.

Em agosto, uma "névoa tóxica" provocou sintomas semelhantes ao longo da mesma costa, com os residentes e turistas a queixarem-se de diiculdades respiratórias e ardor nos olhos. Na altura, as autoridades concluíram que na origem dessa "nuvem tóxica" estaria um navio a descarregar ilegalmente os seus tanques com químicos.