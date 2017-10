Parlamento da Catalunha aprova declaração unilateral de independência

O projeto de declaração unilateral de independência foi aprovado por 70 votos a favor, 10 contra e dois em branco, num órgão composto por um total de 135 deputados.

Antes do início da votação, os deputados dos partidos mais importantes que defendem a continuação da união com Espanha, em minoria, abandonaram a assembleia, deixando algumas bandeiras de Espanha nos lugares que antes ocupavam.

Em Madrid, o Senado respondeu com a aprovação, por 214 votos a favor, 47 contra e uma abstenção a aplicação do artigo 155º pela primeira vez na história da democracia espanhola. A ativação deste artigo, pedida por Mariano Rajoy, suspende na prática a autonomia da Catalunha, abrindo a porta para a destituição dos líderes do governo catalão. O governo espanhol convocou já um conselho de ministros extraordinário para esta tarde, para decidir o alcance das medidas ao abrigo do artigo 155º e a resposta na restaurar a legalidade na Catalunha.

Num tweet, o presidente do governo espanhol pediu "tranquilidade a tosos os espanhóis". Na primeira reação europeia à declaração de independência, Donald Tusk insistiu que "para a UE nada mudou. Espanha continua a ser o nosso único interlocutor". Mas o presidente do Conselho Europeu, também no twitter, avançou que espera que o "governo espanhol favoreça a força do argumento e não o argumento da força".