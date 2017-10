Parlamento catalão pode votar hoje a Independência da região

Os partidos separatistas da Catalunha apresentaram hoje uma moção para votação no parlamento regional (Parlament) em que propõem estabelecer "uma República catalã como Estado independente".

"Constituímos a República catalã como Estado independente soberano, democrático e social", afirma a moção, apresentada pela coligação de partidos independentistas Junts pel Si (JxSí, Juntos pelo Sim) e pela Candidatura de Unidade Popular (CUP, extrema-esquerda separatista).

Os deputados do JxSí e da CUP têm uma maioria que, em teoria, lhes permite aprovar a moção.

Se for aprovada pela mesa do parlamento regional, a moção deverá ser votada ainda hoje.

Oposição catalã anuncia boicote

Os líderes dos partidos da oposição no parlamento regional da Catalunha (Parlament) anunciaram que não vão participar na votação da moção apresentada pelos partidos separatistas propondo o estabelecimento de "uma República catalã como Estado independente".

Logo após a entrega da moção, que tem de ser aprovada pela mesa do parlamento regional para ser votada, os líderes do Ciudadanos (Cs), do Partido dos Socialistas da Catalunha (PSC) e do Partido Popular da Catalunha (PPC) anunciaram que não participam na votação.

O líder nacional do Ciudadanos, Albert Rivera, escreveu no Twitter que o seu partido "não participará na votação ilegal da declaração secessionista".

Xavier García Albiol, líder do PP catalão, escreveu, também naquela rede social: "Vista a proposta de independência, atuaremos como sempre e não participaremos nessa votação".

No mesmo sentido, o líder dos socialistas catalães, Miguel Iceta, frisou que o seu partido advertiu na quinta-feira para a necessidade de "evitar um erro espetacular" e, no entanto, os separatistas apresentaram esta proposta.

"Abandonaremos o hemiciclo", assegurou.