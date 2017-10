Marinheiras resgatadas depois de cinco meses no Pacífico

Jennifer Appel e Tasha Fuiaba zarparam do Havai em maio, rumo ao Taiti, com os cães Zeus e Valentine a bordo. Mas um problema no motor e a decisão de seguir viagem mesmo assim acabaram por deixá-las isoladas no oceano Pacífico até ao resgate que só teve lugar na última quarta-feira, 25.

Os planos das duas marinheiras começaram a correr mal logo no primeira quando o telemóvel de Jennifer Appel caiu ao mar. Depois, um problema no mastro complicou a manobrabilidade do barco, a que se juntou, mais tarde, uma tempestade que alagou o motor e danificou o equipamento de comunicação. Ainda assim, a dupla decidiu seguir viagem.

Durante os últimos cinco meses, sobreviveram graças a um purificador de água que tinham a bordo e a comer aveia e massas.

Os pedidos de ajuda começaram dois meses depois do início da viagem, mas sem resposta - não havia nenhum barco por perto e estavam demasiado longe de terra.

Só 98 dias depois, a embarcação foi avistada por um barco de pesca de Taiwan, a quase 1500 quilómetros do Japão, bem longe da rota prevista.

Alertada a guarda costeira norte-americana, o resgate das duas americanas acabaria por ocorrer a mais de 8 mil quilómetros do Taiti.