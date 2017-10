Tolerância zero contra abusos sexuais no Parlamento Europeu

O Parlamento Europeu condenou hoje todas as formas de violência sexual, lamentando o facto de estes atos serem tolerados com facilidade, e apelou à denúncia e “tolerância zero” de casos no interior da instituição, depois de muitos deles terem sido tornados públicos através de uma iniciativa da página de Internet do Politico.

Segundo a Lusa, numa resolução aprovada por 580 votos a favor, 10 contra e 27 abstenções, o Parlamento Europeu defendeu que as medidas para combater o assédio sexual têm de contemplar os casos não denunciados e a estigmatização social das vítimas, defendendo a “tolerância zero” para crimes sexuais.

“A impunidade tem de cessar, garantindo o julgamento dos agressores”, defenderam os eurodeputados, que reiteraram um apelo feito em 2014 à Comissão Europeia para que “apresente uma estratégia global da União Europeia contra todas as formas de violência baseada no género, instando-a a apresentar uma proposta de diretiva contra todas as formas de violência contra mulheres e raparigas”.

Segundo a resolução, o Parlamento Europeu deverá “examinar urgente e cuidadosamente as recentes notícias veiculadas pelos meios de comunicação social sobre situações de assédio sexual e abusos sexuais na instituição”. Entre as queixas, existem dois relatos, não confirmados, de violação.

Na resolução, os eurodeputados recomendam que haja “formação obrigatória para todos os funcionários e deputados sobre o respeito e a dignidade no trabalho, de modo a garantir que uma política de ‘tolerância zero’ passe a ser a norma”. Outra das medidas consiste na criação de um grupo de peritos independentes que deverão integrar os comités de apreciação das queixas de assédio e abuso sexual no Parlamento Europeu, de modo a desmistificar a argumentação de que os eurodeputados podem não ser isentos quanto avaliam eventuais acusações contra colegas.

No Parlamento Europeu, trabalham mais de 7 mil pessoas – entre eurodeputados, assistentes pessoais, funcionários técnicos e administrativos -, mas a instituição chega a ser frequentada diariamente por cerca de 10 mil pessoas, se se contar com o pessoal dos serviços externos de limpeza, fornecimento de refeições, entre outros.