Pilotos da Air Berlin tentam "despedida digna" com manobra perigosa mas ninguém achou bem

Durante a aterragem do último voo de longa distância da companhia aérea insolvente, que vinha direto de Miami, os pilotos surpreenderam os passageiros e a própria tripulação do avião ao fazerem um voo rasante à pista de aterragem e à torre de controlo do aeroporto, dando depois a volta à pista para aterrar.

A Air Berlin, a segunda maior companhia aérea alemã, abriu um processo de insolvência a 15 de Agosto depois do seu principal acionista, a Etihad Airways, ter retirado o seu financiamento da empresa. A Lufthansa assinou com a Air Berlin, no início do mês um contrato para o resgate de parte das operações da empresa.

VEJA OS VÍDEOS DE VÁRIAS PERSPETIVAS DO INCIDENTE: