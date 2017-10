Mariano Rajoy avança para destituição do Governo da Catalunha

POOL New

O Conselho de Ministros espanhol decidiu este sábado, em reunião extraordinária em Madrid, intervir diretamente na autonomia da Catalunha por "desobediência rebelde, sistemática e consciente" do Governo regional (Generalitat).

O primeiro-ministro, Mariano Rajoy, anunciou que o Governo espanhol vai pedir autorização ao Senado para destituir Carles Puigdemont e todo o governo da Catalunha, a que preside. Esta decisão foi previamente negociada com o segundo maior partido espanhol, o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), que lidera a oposição ao Partido Popular (PP), e também com o Cidadãos (centro).

As medidas implicam uma intervenção direta no funcionamento da Generalitat, principalmente nas áreas da segurança, das finanças e em domínio exclusivos do presidente da Catalunha, Carles Puigdemont. Rajoy anunciou ainda eleições regionais na Catalunha num prazo de seis meses.

A decisão aguarda agora ratificação pelo senado espanhol (câmara alta) até ao fim do mês, muito provavelmente na próxima sexta-feira, 27 de outubro.