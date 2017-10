155 é o número fetiche da Lotaria de Natal deste ano na Catalunha

Sobre a mesa há vários meses como último recurso para resolver o desafio independentista da Catalunha, o artigo 155 está a ser um sucesso... de vendas.

Segundo os meios de comunicação espanhóis, a combinação 00155 na Lotaria do Natal está praticamente esgotada na Catalunha. Depois de nos últimos anos se ter tornado popular na região o número 1714, símbolo da resistência catalã durante a guerra de sucessão do trono da monarquia espanhola (no dia 11 de setembro desse ano deu-se a anexação), este ano os jogadores estão a apostar na terminação com os números do indesejado artigo da Constituição espanhola.

E não se estranhe: Se com frequência a escolha recai sobre números com significado especial positivo (uma data querida, como um nascimento, um casamento, etc), é igualmente frequente a aposta num número que simbolize uma catástrofe, com a convicção, como explica o La Vanguardia, de que "não há mal que não venha por bem"...