Qual é pior pesadelo de quem atravessa uma ponte de vidro? Foi isso mesmo que a China recriou

A China tem assistido a uma multiplicação de pontes de vidro, incluindo a maior do mundo, mas nem mesmo essa bate este efeito especial: vidro a rachar mesmo por baixo dos pés dos bravos turistas. VEJA O VÍDEO

A mais alta ponte suspensa com pavimento de vidro do mundo foi inaugurada o ano passado, com mais de 400 metros de comprimento, mas a China eleva agora novamente a fasquia, com uma ponte cheia de efeitos especiais destinados, claramente, a pregar aos visitantes o susto das suas vidas.Foi o que aconteceu a este guia turístico, cuja reação foi captada em vídeo e partilhada no Twitter pelo China’s People Daily.

Na passadeira de vidro, na província de Hubei, foram colocados sensores que detetam a passagem dos pedestres, desencadeando uma série de efeitos visuais e sonoros que simulam a quebra dos painéis de vidro.

O vídeo acima ilustra bem o realismo destes efeitos e... do efeito nas "vítimas".

Como quase sempre, no entanto, a realidade supera a ficção e em 2015 um dos painéis de vidro da ponte em Yuntain Mountain rachou mesmo e a estrutura teve de encerrar para reparações.