O Aeroporto do Dubai vai ter "peixes-câmara" para identificação de passageiros

As longas esperas em fila para passar pelos checkpoints de segurança vão ser trocadas por uma travessia rápida por um aquário virtual em forma de túnel. Aqui, 80 câmaras farão o reconhecimento facial de todos os passageiros. Mas onde entram os peixes nesta história?

O major-general Obaid Al Hameeri, vice-diretor geral dos Negócios Externos do Dubai, explicou ao The National que "o peixe é uma forma de entretenimento e uma novidade para os viajantes mas, no fim de contas, serve para atrair a visão dos passageiros para diferentes pontos do túnel onde as câmaras vão capturar o retrato das suas caras".

"As imagens virtuais são de grande qualidade e simulam um aquário real", diz. Mas para além de peixes, o túnel tem a capacidade de mostrar outros cenários naturais ou até mesmo anúncios.

Para poderem passar pelo túnel, os passageiros terão de efetuar um pré-registo digital em 3D da cara, em terminais próprios para o efeito, espalhados pelo aeroporto. No fim do túnel, este perfil é cruzado com as biometrias capturadas pelas câmaras e, se tudo bater certo, os passageiros estão livres para entrar ou sair do aeroporto.

A nova tecnologia de reconhecimento biométrico está agendada para entrar em funcionamento a finais de 2018, no Terminal 3 do Aeroporto Internacional do Dubai. Mais tarde, em 2020, serão equipados outros terminais.