Puigdemont avança para declaração de independência... suspensa

O presidente do Governo catalão, Carles Puigdemont, declarou hoje no parlamento regional que assume o "mandato do povo" para que a Catalunha seja um "Estado independente", mas propôs a suspensão dos seus efeitos para procurar o diálogo com Madrid.

"Há um antes e um depois de 01 de outubro. Conseguimos o que nos comprometemos. Chegados a este ponto histórico, assumo perante todos o mandato do povo para que a Catalunha se converta num Estado independente, sob a forma de República", afirmou Puigdemont, sendo fortemente aplaudido pela bancada independentista.

O presidente do governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont, iniciou o discurso no qual poderá declarar a independência da região sublinhando que existe uma "necessidade imperiosa de reduzir a tensão", seja por "ações ou por palavras".

"Estamos aqui porque a 01 de outubro a Catalunha celebrou um referendo de autodeterminação, em condições mais do que difíceis, (...) incluindo violentos ataques policiais", salientou Puigdemont, que interveio em catalão.