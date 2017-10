Desvendado caso da jovem encontrada numa arca frigorífica de um hotel em Chicago

Kenneka Jenkins morreu de hipotermia devido à temperatura no interior do espaço frigorífico para foi encontrada, com álcool e um medicamento usado para epilepsia ou enxaquecas encontrados nas suas análises, de acordo os resultados da autópsia.

"O álcool e o topiramato são sinérgicos. Quando combinados, os efeitos de um ou dos dois são aumentados. O topiramato, como o álcool, pode provocar tonturas, problemas de memória e de concentração, falta de coordenação, confusão e dificuldades de raciocínio", lê-se no comunicado do Instituto de Medicina Legal.

Segundo a CBS, a morte da jovem foi questionada por familiares e amigos, que levantaram a hipótese de crime quando Jenkins deapareceu, no dia 8 de setembro, depois de uma festa no hotel Crowe Plaza Chicago O'Hare.

As autoridades suspeitaram que a norte-americana de Chicago tinha entrado na arca frigorífica por acidente e chegaram mesmo a divulgar imagens captadas pelas câmaras de videovigilância que mostravam a jovem a vaguear sozinha e cambaleante pelo hotel, incluindo a zona da cozinha, onde se encontra a arca.