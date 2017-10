Mãe quebra silêncio sobre foto polémica da filha bebé deitada no chão do aeroporto

A fotografia foi tirada num aeroporto do Colorado em 2016 quando Lensing e a sua filha de dois meses, Anastasia, esperavam por um avião de regresso a casa. Na imagem, captada sem o seu consentimento ou sequer conhecimento, vê-se a mãe a olhar para o telemóvel, enquanto a bebé está deitada no chão do aeroporto, em cima de um pano.