Encontradas cabeça e pernas de jornalista sueca Kim Wall

Na sexta-feira, mergulhadores da Marinha da Dinamarca encontraram um saco com a roupa da jornalista e uma faca, assim como a cabeça e as pernas, ambas com bocados de metal no seu interior.

O torso de Kim Wall apareceu a flutuar no Báltico, no final de agosto, quase duas semanas depois de ter sido vista pela última vez a bordo do Nautilus, o submarino de fabrico caseiro a que se deslocou para entrevistar o inventor Peter Madsen.

O inventor, conhecido pelos seus projetos de submarinos, está em prisão preventiva acusado de homicídio e profanação de cadáver.

com Lusa