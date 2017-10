Nobel da Paz atribuído à Campanha Internacional para Abolição das Armas Nucleares

O Comité Nobel norueguês justificou a decisão com o trabalho feito para a eliminação de armamento nuclear no mundo.

"Vivemos num mundo onde o risco de as armas nucleares serem utilizadas é mais elevado do que nunca. Alguns países modernizaram os respetivos arsenais nucleares e o perigo de mais países procurarem tê-los é real, como é o caso da Coreia do Norte", justificou a presidente do Comité Novel norueguês, Berit Reiss-Andersen.

A ICAN sucede ao Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, distinguido no ano passado pelos seus esforços na restauração da paz na Colômbia.

Através da porta-voz Daniela Varano, a organização congratulou-se com "o grande reconhecimento para o trabalho que fizeram os ativistas ao longo dos anos."

Já em declarações à agência Reuters, Beatrice Fihn, líder da ICAN, deixou uma mensagem ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao líder norte-coreano Kim Jong-Un: "As armas nucleares são ilegais. A ameaça de usar armas nucleares é ilegal. Ter armas nucleares, desenvolver armas nucleares é ilegal." "Eles têm de parar", concluiu Fihn.