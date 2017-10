O "herói" que salvou 30 pessoas do tiroteio em Las Vegas

Pai e reparador de máquinas fotocopiadoras, Smith estava no festival de música country Route 91 Harvest, no passado domingo, com mais nove familiares, a celebrar o 43º aniversário do seu irmão, Louis Rust, quando começaram os disparos.

Em declarações ao Washington Post, o agora "herói" recorda ter pensado que se tratava de fogo de artifício até ver o cantor Jason Aldean a correr para fora do palco. Foi então que disse aos familiares para darem as mãos e correrem, de modo a que se mantivessem juntos durante a debandada de centenas de pessoas.

Smith ficou para trás tentando ajudar aqueles que, segundo ele, estariam demasiado aterrorizados para reagir. Entre gritos de alerta e alguns puxões, conseguiu que cerca de 30 pessoas saíssem do recinto em segurança enquanto a chuva de balas continuava a cair do 32º piso do hotel de Mandalay Bay, ao lado do recinto do festival.

Quando, por fim, Smith tentou ajudar duas raparigas (mal) escondidas atrás de um carro, foi atingido no pescoço por uma bala.

Um agente da polícia tentou parar a hemorragia de Smith e fez parar uma carrinha pick-up que o levou, em conjunto com outras vítimas, para o hospital.

"Não conseguia sentir nada no pescoço. Tinha apenas uma sensação de calor no braço", conta Smith ao Washington Post, já no Hospital Sunrise, em Las Vegas, enquanto aguardava tratamento. O diagnóstico: a clavícula fraturada, uma costela partida e um pulmão ferido.

Os médicos optaram por não remover a bala e Smith pode mesmo ter viver com a bala alojada no pescoço para o resto da vida, pois a sua remoção poderia causar-lhe ainda mais dano.

A família criou uma página de GoFundMe – onde qualquer pessoa pode fazer uma doação monetária – na esperança de ajudar Smith com as despesas médicas e de recuperação.

Os feitos heroicos de Smith levaram à sua glorificação online, com uma fotografia sua a ser partilhada no Twitter mais de 74 mil vezes e a atingir os 177 mil gostos.