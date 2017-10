Pelo menos 50 mortos e 400 feridos em tiroteio em Las Vegas

Em conferência de imprensa, o xerife identificou o autor dos disparos como Stephen Paddock, um habitante da cidade e acrescentou que as autoridades já localizaram a sua companheira, que era procurada pela polícia.

Mais de 40 mil pessoas assistiam ao festival de música country que decorria num espaço ao ar livre junto a um casino de Las Vegas.

Pelo menos dois agentes da polícia que se encontravam de folga morreram no ataque.

Testemunhas relatam que na parte final do concerto do músico Jason Aldean ouviram-se "disparos de armas automáticas" e que muitas pessoas que se encontravam no local fugiram para a cave do edifício vizinho ao recinto do concerto.

A polícia bloqueou o trânsito no centro da cidade e alguns voos do aeroporto internacional McCarran estão a ser desviados para outros destinos.