Estes aracnídeos, de tons laranja e castanho escuros, podem chegar a medir 7,5 centímetros. E este ano, a sua população cresceu mais do que nunca, graças às recentes condições meteorológicas do país - o verão húmido contribuiu para uma maior proliferação de moscas e outros insetos dos quais a aranha se alimenta, o que, segundo as palavras do naturalista Malcolm D. Welshman, "aumentou a sua população - consequentemente, 150 milhões [de aranhas] estão agora em marcha para o interior das casas para dar início ao processo de nidificação".