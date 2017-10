Crianças de escolas da Califórnia podem ter recebido flautas contaminadas com sémen

O escândalo rebentou este fim-de-semana na Califórnia: Um professor de música é suspeito de ter contaminado com os seus fluídos corporais os instrumentos que forneceu a crianças

Vários agrupamentos escolares do Sul da Califórnia avisaram este fim-de-semana os pais que as crianças que faziam parte do programa musical sem fins lucrativos Flutes Across the World podem ter recebido instrumentos contaminados com fluídos corporais, com pelo menos um dos emails a especificar que pode tratar-se de sémen. "O acusado distribuiu um instrumento semelhante a uma flauta, feito de PVC ou bamboo, aos seus alunos durante uma aula da música, sendo que a alegação é a de que contaminou alguns destes instrumentos com sémen", explica Joan Lucid, diretora do Conselho Escolar de Saugus, num email dirigido aos pais das alegadas vítimas.

O alerta foi dado pelos conselhos escolares de Saugus e Fullerton, que confirmaram, em comunicado à imprensa, já ter entregue o caso ao Departamento de Justiça da Califórnia. O suspeito não foi ainda identificado e não se sabe como surgiram as suspeitas.

Pelo menos 13 agrupamentos do sul da Califórnia podem estar envolvidos na situação.

O agrupamento de Fullerton alega que um representante do programa – através de uma parceria com a Sociedade Filarmónica de Orange County - terá visitado duas escolas do ensino básico durante o passado ano letivo e conduzido atividades com várias turmas do quarto ao sexto ano de escolaridade.