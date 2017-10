Tensão em Espanha: Polícia Nacional carrega sobre os catalães, que estão a filmar tudo

Diego Pérez de los Cobos, o coronel da Guarda Civil encarregado de impedir a realização do referendo à independência da Catalunha, teve de chamar ao terreno a Polícia Nacional e a própria Guarda Civil, uma força militar, depois de os Mossos d'Esquarda, a polícia da Catalunha, ter ignorado a ordem judicial de encerrar todas as assembleias de voto a partir das seis da manhã deste domingo.

O resultado tem sido partilhado ao longo de toda a manhã nas redes sociais, com vários vídeos amadores a darem conta de confrontos entre as forças de segurança nacionais e os catalães que exigem votar no referendo. Em Barcelona e noutras cidades da Catalunha, multiplicam-se os relatos de distúrbios junto às urnas, já com mais de 30 feridos a registar, segundo o El Pais. Um grupo de advogados de direitos humanos citado pelo mesmo jornal contabilizou já "mais de 60 agressões" da polícia, que também está a publicar imagens nas redes sociais para se defender das acusações de uso de força excessiva.

VEJA ALGUNS VÍDEOS DESTA MANHÃ TENSA NA CATALUNHA: