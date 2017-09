Barcelona vs Madrid: 12 momentos de uma convivência difícil

No ano em que Portugal restaurava a independência, 1640, a Catalunha iniciava uma rebelião, sem sucesso, contra os impostos de Filipe IV. Agora, sob o reinado de outro Filipe, os catalães tentam mais uma vez a secessão. Recorde doze momentos marcantes de uma história de convivência difícl.

Século IX – Criação do condado de Barcelona, por ação de Carlos Magno

Século XII – Primeira menção ao termo Catalunha

1137 – Acordo de casamento entre Ramon Berenguer IV, conde de Barcelona, e a rainha Petronila de Aragão, que resultou numa união dinástica entre a Catalunha e Aragão. A Catalunha mantinha, no entanto, os seus direitos tradicionais, incluindo o seu parlamento, as Cortes Catalanas

1469 – O casamento de Fernando de Aragão com Isabel de Castela une os dois reinos e estabelece as fundações do Reino de Espanha

1640-52 – Revolta contra os impostos de Filipe IV de Espanha, leva à criação, efémera, de uma república na Catalunha, sob proteção francesa. Tudo termina com a reocupação por tropas espanholas

1714-16 – Na Guerra da Sucessão, a Catalunha apoia o arquiduque Carlos de Áustria, mas é derrotada pelos partidários de Filipe V, de Bourbon, a 11 de setembro. Pouco depois, o rei decreta a abolição de todo o sistema legal da Catalunha, encerra as suas cortes e proíbe o uso da língua catalã a nível administrativo.

1939 – As tropas de Franco tomam Barcelona após dois anos e meio de guerra civil. As instituições catalãs são suprimidas e é proibido o uso público do catalão até 1975, data da morte do ditador

1979 – Os catalães aprovam em referendo o seu novo estatuto de autonomia regional, que define o catalão e o castelhano como línguas oficiais. Este estatuto permitiu-lhes assumir competências em educação, saúde, política linguística e cultura, bem como a criação de uma polícia própria

2006– Os catalães aprovam em referendo um novo estatuto que amplia a autonomia da região, negociado com o governo socialista de Zapatero e aprovado pela Justiça espanhola. O Estatuto, que define a Catalunha como nação, é levado ao Tribunal Constitucional pelo Partido Popular (PP), do conservador Mariano Rajoy

2010 – O Tribunal Constitucional anula uma parte do estatuto catalão e deixa “sem valor jurídico” a definição da Catalunha como nação

2015 – Eleições regionais antecipadas. Os partidos separatistas, de esquerda e de direita, obtêm um total de 47,8% dos votos, e pela primeira vez são maioritários em número de deputados no Parlamento catalão

2017 – Carles Puigdemont, presidente da Catalunha e separatista de longa data, anuncia a realização de um referendo de autodeterminação para 1 de outubro, com a pergunta: “Quer que a Catalunha seja um Estado independente em forma de República?”