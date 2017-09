A vida na Coreia do Norte como nunca a vimos

1 / 21 2 / 21 NK News 3 / 21 NK News 4 / 21 NK News 5 / 21 NK News 6 / 21 NK News 7 / 21 NK News 8 / 21 NK News 9 / 21 NK News 10 / 21 NK News 11 / 21 NK News 12 / 21 NK News 13 / 21 NK News 14 / 21 NK News 15 / 21 NK News 16 / 21 NK News 17 / 21 NK News 18 / 21 NK News 19 / 21 NK News 20 / 21 NK News 21 / 21 NK News

Como vivem os norte-coreanos “normais” numa altura em que a Coreia do Norte se encontra em rota de colisão com os EUA, e Kim Jong-un e Donald Trump ameaçam avançar com uma guerra entre os dois países?

Foi para responder a esta pergunta que o NK News enviou, em setembro, uma equipa de reportagem a Pyongyang (a capital), Hamhung, Wonsan e Kaesong (a capital original).

Os jornalistas deste site independente de notícias, opinião e análise especializado na Coreia do Norte estiveram sempre acompanhados de guias governamentais, como é habitual e obrigatório nas visitas que os estrangeiros realizam ao país. Da visita trouxeram um retrato de aparente normalidade, riscado aqui e ali por indícios de que a situação global já está a ter impacto no dia a dia dos norte-coreanos.