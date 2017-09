Mulheres vão poder conduzir automóveis, mas há ainda 8 coisas absolutamente normais que continuam a não poder fazer na Arábia Saudita

Embora seja - sem dúvida - um grande passo na direção da igualdade de género, como nos explica Madawi al-Rasheed, professora de antropologia social na London School of Economics, a medida trata apenas uma pequena parte do problema. É ainda preciso percorrer um grande caminho para atingir a igualdade".

O Rei Salman e o príncipe Mohammed bin Salman implementaram o "Vision 2030", um plano económico e social a longo prazo, destinado a modernizar a Arábia Saudita, do qual resultou a cedência do direito de conduzir a todas as mulheres.

Casar

A permissão para casar deve ser dada pelo turtor legal da mulher, ou wali. O casamento com estrangeiros necessita da aprovação do Ministério do Interior e o casamento com não-muçulmanos é quase impossível.