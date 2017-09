Merkel vence sem maioria eleições marcadas pelo crescimento da extrema-direita

De acordo com as primeiras projeções de resultados , a CDU da chanceler Angela Merkel venceu as eleições alemãs, mas com apenas 32,5 por cento dos votos, uma vitória que deixa antever dificuldades na formação de Governo.

Os sociais-democratas do SPD, partido liderado por Martin Schulz, obteve um resultado abaixo do esperado, chegando a apenas 20 por cento dos votos, um dos piores resultados do partido em eleições nacionais.

O "grande vencedor" parace ser o partido de extrema-direita AfD, que se confirma como a terceira força mais votada, com 13 por cento dos votos e conseguindo eleger deputados.