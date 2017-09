Extrema-direita terá assento no Parlamento alemão pela primeira vez desde 1945

Os cartazes estão espalhados por toda a cidade de Berlim. As palavras de ordem alinham pela melhor cartilha populista, com um toque de xenofobia moderna: um mostra um bebé e o slogan “Mais alemães? Fazemo-los nós!”. Outro exibe raparigas em fato-de-banho que ilustram um cartaz com a mensagem “Burkas? Nós gostamos de bikinis”. Um terceiro ostenta três mulheres orgulhosas com os seus fatos tradicionais alemães e a tirada “Variedade colorida? Já cá temos!”.

Mensagens que, a atender a todas as mais recentes sondagens na Alemanha, estão a passar bem entre a população: a AfD (Alternative für Deutschland ou Alternativa para a Alemanha), conseguirá com toda certeza mais de 5%, o que que permite ter assento no Bundestag, o parlamento alemão. Será a primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial que um partido de direita-radical terá assento naquela instituição.

A única dúvida que parece ainda restar é se a AfD chega mesmo a ter uma representação de dois dígitos e alcançar o feito de ser a terceira maior força política no país. Sondagens desta sexta-feira confirmam este cenário que muitos consideram catastrófico: 13% dos votos, atrás da CDU/CSU conservadora e católica de Angela Merkel com 36% e dos sociais democratas SPD (centro esquerda) de Martin Schultz com 22%.

A perspectiva da AfD conseguir um resultado desta dimensão está a chocar as elites institucionais e académicas alemãs. Se conseguir mesmo ficar à frente da Esquerda (11%) e dos Verdes (8%), será com toda a certeza o principal partido da oposição depois da mais do que provável coligação que se estabelecerá nas próximas semanas, o que lhe dará um papel preponderante na assembleia, como por exemplo presidir à comissão que prepara o orçamento do país. Resta só saber com quem irá "casar" a CDU/CSU, se fará outra grande coligação com o SPD ou se escolherá outros partidos para formar governo.

Se os cartazes estão por todo o lado, encontrar alemães que queiram dar a cara assumindo votar na AfD é mais difícil. “Não queremos problemas com ninguém, só queremos a Alemanha de volta para os alemães”, diz à VISÃO um apoiante da AfD. Este é, ainda, um voto envergonhado, num país onde as cicatrizes de um passado nazi ainda estão bem visíveis.

O perfil do eleitor AfD é claro e alinha com os outros partidos nacionalistas internacionais: cidadãos mais velhos, de fracos rendimentos e baixa escolaridade, desiludidos com o rumo do país. A entrada de cerca de um milhão de refugiados no país, em 2015, fez disparar a base de suporte desta direita radical. “A AfD é o partido mais bem-sucedido na direita alemã: englobou os nacionalistas, os cristãos ortodoxos e os eleitores que não se identificam com o mainstream e o politicamente correcto”, explica Oliver d’António, investigador em ciências sociais na Universidade de Kassel.

No entanto, a escolha dos candidatos que lideram a lista nacional da AfD é tudo menos óbvia para um partido conservador anti-imigração. Alice Weidel, 38 anos, partilha com Alexander Gauland o topo da lista dos candidatos da AfD. Ela que é uma lésbica orgulhosa, casada com uma mulher do Sri-Lanka, trabalhou na Goldman Sachs e vive na Suiça. contradições que nada pareçem importar aos eleitores, que se ficam pelas mensagens simplistas que passam bem nas redes sociais.

No domingo saberemos ao certo quanto chão fértil terão estas ideias encontrado nos últimos tempos na Alemanha.