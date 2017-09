Novo sismo abana Cidade do México

Um potente sismo, com uma magnitude de 7,1 na escala de Richter, sacudiu esta terça-feira a Cidade do México. Da capital mexicana chegam imagens e vídeos de edifícios a ruir e várias explosões – o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, confirmou pelo Twitter o colapso de 27 edíficios. Até ao momento, as autoridades confirmam a morte de sete pessoas – duas em Puebla e cinco na capital. Mas o governador do estado de Morelos eleva já o número para 47 mortos, de acordo com a agência Efe.

O Serviço Sismológico Nacional do país localizou que o epicentro a 12 km a sudeste de Axochiapan, a 57 km de profundidade, no estado de Morelos. Peña Nieto convocou entretanto o comité nacional de emergência para avaliar os danos e coordenar a estratégia de socorro à população. "É importante evitar circular pelas ruas e avenidas para deixar passar os veículos de emergência", escreveu Peña Nieto no Twitter. O aeroporto de México DF suspendeu entretanto todos os voos.

O sismo sentiu-se com violência apenas dez dias depois de outro, com magnitude 8,1, que fez pelo menos 98 vítimas mortais nos estados de Oaxaca, Chiapas e Tabasco. E acontece no dia do aniversário do forte abalo que, em 1985, devastou a capital e deixou mais de dez mil mortos.