Assistente de produção da série Narcos morto a tiro no México

Carlos Muñoz Portal morreu na passada segunda-feira, 11, baleado com vários tiros, enquanto viajava pelo interior do México à procura de cenários para as filmagens da quarta temporada de Narcos, a aclamada série da Netflix sobre cartéis de droga. O assistente de produção, de 37 anos, foi encontrado morto dentro do seu carro, junto a uma estrada de terra batida no município de Temascalapa, mas a polícia desconhece as circunstâncias em que o crime foi praticado.

A notícia foi avançada neste domingo pelo El Pais, a quem uma fonte das autoridades admitiu que não será fácil encontrar testemunhas que ajudem a encontrar o culpado, uma vez que o veículo estava imobilizado, junto a um cato, numa região muito isolada.

Carlos Muñoz Portal trabalhava há mais de uma década para a indústria cinematográfica, como assistente de produção no México, para onde a série Narcos, que conta com o português Pêpê Rapazote no elenco, se poderá mudar na próxima temporada a ser rodada, a quarta, depois de as três primeiras se terem desenrolado na Colômbia.

A Netflix lamentou a morte do assistente mexicano, que antes havia colaborado em filmes como Homem em Fúria, protagonizado por Denzel Washington, Apocalypto, de Mel Gibson, ou Spectre, o mais recente James Bond.