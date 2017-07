Ivanka Trump substituiu o pai no G20 e ninguém achou bem

Numa ausência temporária de Donald Trump de uma sessão de trabalho da cimeira do G20, a filha tomou-lhe o lugar e sentou-se entre a primeira-ministra britânica, Theresa May, e o Presidente chinês, Xi Jinping. A imagem foi partilhada no Twitter por Svetlana Lukash, uma representante da delegação russa, e permite ver também o Presidente turco Recep Erdogan, e a chanceler alemã, Angela Merkel.

O tweet foi, entretanto, apagado, mas já tinha sido partilhado por outros utilizadores e chegado aos media internacionais.

A presença de Ivanka Trump numa sessão de trabalho com líderes mundiais foi confirmada à France Press por uma fonte da Casa Branca, que explica que a filha "juntou-se por breves momentos à mesa principal quando o Presidente teve de se ausentar". A mesma fonte sublinha que os lugares de outros líderes mundiais também "foram brevemente ocupados por outros" quando estes deixavam a mesa.

Segundo a BBC, Ivanka Trump "não pareceu fazer qualquer contribuição de relevo" para a sessão.

O episódio mereceu fortes críticas online, com a palavra "nepotismo" a surgir com frequência, assim como comentários sarcásticos sobre as suas capacidades diplomáticas, como nos exemplos que se seguem: