Polícia do Vaticano interrompe orgia gay em casa do secretário de um dos principais conselheiros do Papa

Quando a polícia entrou, no mês passado, no apartamento, alegadamente ocupado pelo secretário de um dos principais conselheiros do Papa Francisco, Francesco Coccopalmerio, encontrou drogas e um grupo de homens envolvidos em atividades sexuais, adianta o Daily Mail.

Segundo o The Times, o cardeal Francesco Coccopalmerio, que lidera o Conselho Pontifício para os Textos Legislativos, terá uma vez recomendado a promoção do seu assistente a bispo.

O caso, denunciado pelo jornal italiano Il Fatto Quotidiano, é o mais recente de uma série de episódios ligados a escândalos sexuais envolvendo o Vaticano, como o das histórias acusações de abuso sexual que recaíram sobre o cardeal George Pell, de 76 anos, que alega inocência.