Como a ida à praia do governador de Nova Jérsia se transformou num "beachgate"

O governador usufruiu de uma praia que tinha mandado encerrar. Fez questão de dizer que não apanhou sol, mas foi fotografado a fazê-lo. E o caso termina com uma explicação insólita

A falta de um acordo orçamental deixou o estado americano de Nova Jérsia "congelado", com parques e outros locais e serviços públicos considerados "não essenciais" encerrados desde sexta-feira, data limite para resolver o impasse.

Entre os locais fechados ao público está o popular Island Beach State Park, onde se encontra uma casa de praia que o governador do estado pode usar. Era lá precisamente que governador Chris Christie planeava passar o último fim-de-semana, não fosse o problema orçamental. Logo na sexta-feira, o republicano avisou que, a confirmar-se o "congelamento" do estado, ficaria em Trenton, a capital do estado, mas a família iria na mesma passar o 4 de Julho na residência de Island Beach...

E os problemas de Christie com as redes sociais começaram logo aqui. Interrogado sobre se achava justo que a família pudesse usufruir de um parque encerrado para todos os outros cidadãos, o político respondeu em tom de desafio: "O governador tem uma residência em Island Beach. Os outros não. É assim. Candidatem-se a governadores e já podem ter a casa."

Determinado a aproveitar o benefício, e mesmo depois de ordenar o "shutdown" de Nova Jérsia, Christie passou a manhã de domingo com a família na praia encerrada, como mostram imagens divulgadas pelo NJ.com. Questionado pelos jornalistas, no mesmo dia, o governador tentou desvalorizar o episódio, dizendo que nem sequer apanhou sol.

As fotos foram publicadas no domingo à tarde, provocando uma onda de indignação entre os residentes em Nova Jérsia e levando a um esclarecimento do porta-voz de Christie, Brian Murray, no mínimo, insólito: "Ele não apanhou sol porque tinha um boné".

As imagens foram captadas a partir de um pequeno avião por um fotógrafo do NJ

O "Beachgate", como já ficou conhecido na Internet, prosseguiu esta segunda-feira, com as redes sociais a discutirem as fotos, as palavras do republicano e um tweet que só agravou a polémica: Christie partilhou no Twitter uma imagem aérea da costa do estado, com o comentário de que dos 210 quilómetros de praias, 190 estão abertos ao público.