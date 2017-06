Andam a circular na net fotos de mulheres com cabeça de vaca: Campanha polémica torna-se viral na Índia

Sujatro Ghosh

Uma nova forma de protesto para combater a discriminação e a taxa de crimes contra mulheres na Índia - país onde, segundo dados oficiais, a cada 15 minutos acontece uma violação -, nasceu pela lente de um homem. Sujatro Ghosh, um fotógrafo indiano de 23 anos, e o projeto fotográfico está a tornar-se viral.

“Estou perturbado porque, no meu país, as vacas são consideradas mais importantes que uma mulher. Quando uma mulher é violada demora muito mais tempo a obter justiça do que uma vaca, que muitos hindus consideram um animal sagrado”, lamenta à BBC.

O projeto surgiu como forma de protesto contra a influência de grupos de proteção de vacas encorajados pelo partido nacionalista hindu Bharatiya Janata, liderado por Narendra Modi desde 2014.

Numa viagem a Nova Iorque no início de junho, Ghosh comprou uma máscara de vaca e começou a fotografar mulheres em vários cenários: pontos turísticos e governamentais, nas ruas e dentro de casa, em barcos e em comboios. Porque, diz o fotógrafo, “as mulheres são vulneráveis em todos os lugares”.

Ghosh retrata mulheres de todas as classes sociais e teve como ponto de partida a cidade de Deli. Por se tratar de um tema sensível, a abordagem a estranhos torna-se difícil e, por essa razão, o fotógrafo apenas retrata pessoas que conhece.

O trabalho fotográfico foi publicado na sua conta oficial de Instagram e rapidamente se tornou viral. Ainda que a maioria das reações tenham sido positivas, o projeto não agradou a todos, nomeadamente aos grupos extremistas hindus. Mas as ameaças de que foi alvo não parecem abalar as convicções do fotógrafo: “Não tenho medo porque estou a trabalhar para um bem maior.”