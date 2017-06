Temer foi formalmente acusado de corrupção

Com a formalização da acusação, Michel Temer torna-se o primeiro Presidente brasileiro no cargo a ser denunciado por um crime comum. O Procurador-geral brasileiro, Rodrigo Janot,acusou também o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures de corrupção passiva.

O processo, porém, só será instaurado se dois terços da Câmara dos Deputados (câmara baixa parlamentar), ou seja, 342 dos 513 parlamentares desta casa, aceitarem a abertura do processo e a maioria dos onze juízes do Supremo Tribunal Federal (STF) votarem favoravelmente à denúncia.

A acusado de corrupção contra Temer surge na sequência de denúncias de executivos da multinacional JBS contra o chefe de Estado e outros membros do Governo.

O advogado António Cláudio Mariz, responsável pela defesa do Presidente do Brasil, já reagiu: "Comecei a ler a denúncia agora. Mas posso adiantar que o Presidente não cometeu o crime de corrupção que lhe foi imputado. Sobre os aspectos jurídicos da denúncia, só poderei pronunciar-me depois", afirmou o advogado, na segunda-feira à noite, em declarações à Agência Brasil.

Lula da Silva lidera intenção de voto

O ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a corrida presidencial do Brasil em 2018 com 29% a 30% da preferência dos eleitores, segundo uma sondagem divulgada também segunda-feira pelo Instituto Datafolha.

A sondagem indica que a ambientalista Marina Silva, juntamente com o deputado federal de extrema-direita Jair Bolsonaro, disputam o segundo lugar na preferência dos eleitores, oscilando entre 13% e 15% nos cenários em que Lula da Silva é citado.

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, que recolhe 10% a 11% das preferências.

Se Lula da Silva não se candidatar às presidenciais em 2018, Marina surge na frente, com 22%, Bolsonaro em seguida com 16% e Joaquim Barbosa com 12% ou 13 por cento.

Apesar de ter declarado publicamente que está pronto para se candidatar, a participação de Lula da Silva no escrutínio não é garantida, uma vez que é arguido em diversos processos do Lava Jato, uma operação que investiga crimes de corrupção cometidos na petrolífera estatal Petrobras e noutros órgãos públicos do Brasil.