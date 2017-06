Google multada em 2,42 mil milhões de euros

É a maior de sempre, para já, pois vamos ter de esperar pelos recursos jurídicos. A Comissão Europeia impôs uma multa de 2,42 mil milhões de euros à Google “por abuso de posição dominante enquanto motor de busca”. Na imprensa económica já se falava que o valor deveria ser astronómico, mas não tão elevado. Falava-se em menos de metade do que efetivamente se veio agora saber.

Em causa está o favorecimento sistemático que a empresa faz a si própria no motor de busca ao pôr em primeiro lugar nas páginas pesquisadas os seus serviços de comparação de preços, violando assim as regras da concorrência.

“A estratégia da Google para o seu serviço de comparação de preços online não era apenas a de clientes para um produto melhor do que o dos seus concorrentes. Em vez disso, abusou da sua posição no mercado como motor de busca ao promover o seu próprio comparador de preços nas pesquisas, em detrimento dos da concorrência”, referiu Margrethe Vestager, a comissária europeia da Concorrência.

A Google já anunciou que vai analisar a decisão da Comissão Europeia e pondera apresentar recurso da mesma.

O caso começou em 2010 com a queixa de várias empresas a Bruxelas, como a TripAdvisor ou a Expedia, de que a Google punha sempre no topo das páginas que os consumidores pesquisavam publicidade e ligações para os seus próprios serviços.

Em 2015, a Comissão Europeia considerou que a empresa abusou da sua posição e que a sua ação "asfixia a concorrência e prejudica os consumidores”. A empresa norte-americana respondeu às acusações, mas, hoje, foi confirmado o que os investigadores europeus já tinham dito, tendo imposto a multa recorde de 2,42 mil milhões de euros.

Em 2010, de acordo com o Brand Finance Global 500 (ranking das marcas mais valiosas do mundo) a Google valia 32,1 mil milhões de euros e estava na segunda posição, depois do gigante do retalho americano Walmart.

Hoje, a marca ocupa a primeira posição do Brand Finance Global 500, de fevereiro de 2017, e vale mais do triplo, 97,2 mil milhões de euros, tendo-se tornado a mais valiosa do mundo. Com um aumento de 24% em relação a 2016, a empresa do mais conhecido motor de busca ultrapassou a Apple pela primeira vez em cinco anos, A marca da maçã está avaliada em 95,2 mil milhões de euros. De acordo com o relatório da Brand Finacial Global foi o posicionamento na “guerra” dos motores de busca, aliado ao aumento da publicidade em 20% que fez saltar a Google para a posição cimeira.