Tubarão deu à costa em Maiorca e deixou banhistas em pânico

Estava gravemente ferido na cabeça e muito provavelmente tão assustado como os turistas que dele fugiram, mas isso não impediu que o pânico se instalasse, durante uns momentos nas praias de Cala Major e Can Pastilla, em Maiorca, Espanha. O tubarão, com cerca de 2,5 metros, aproximou-se da areia e levou os banhistas a apressarem-se a sair de dentro de água.

Os nadadores-salvadores içaram as bandeiras vermelhas para alertar para o potencial perigo, antes da Guardia Civil chegar.

Depois do primeiro avistamento, no sábado, o animal acabou por conseguir voltar a nadar para águas mais profundas, mas, no domingo, voltou a aparecer junto à costa em Can Pastilla.

O tubarão foi retirado da água pelos nadadores-salvadores antes de ser abatido por especialistas em vida selvagem do Palma Aquarium.