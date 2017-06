Atirador do Canadá mata combatente do Estado Islâmico com disparo à distância recorde de 3,5 km

O britânico Craig Harrison matou um talibã em 2009, no Afeganistão, com um tiro disparado a 2,4 quilómetros de distância e detinha, até agora o recorde na história militar. Mas o disparo de um atirador das forças especiais do Canadá, no mês passado, superou a marca com uma diferença de quase um quilómetro: o tiro certeiro foi disparado a 3,5 Km de distância, no Afeganistão, confirmou à BBC o Comando de Operações Especiais canadiano.

Segundo as fontes ouvidas pelo Globe and Mail, o atirador faz parte da Joint Task Force 2 e teve de ter em conta a força do vento, estudos de balística e até a curvatura da Terra, auxiliado por um observador, que ajudou a detectar o alvo.

"O tiro em questão interrompeu de facto um ataque do Daesh às forças de segurança iraquianas", revelou uma fonte militar ao jornal.