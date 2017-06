Bebé de um ano encontrado vivo nos escombros de escola iraquiana

Imagens captadas pelas forças iraquianas em Mosul mostram os primeiros momentos a salvo de um menino com um ano depois de ser retirado dos destroços de uma escola da cidade. Enquanto a criança chora à medida que os militares o lavam, o vídeo mostra um corpo tapado com um cobertor na mesma sala de aulas completamente destruída.

Quando o menino foi encontrado, não comia há vários dias. Tanto a mãe como o avô estão entre as vítimas mortais do confronto de domingo entre os militantes do Daesh e as forças iraquianas que, apoiadas pelos EUA, tentam reconquistar a totalidade da cidade de Mosul.