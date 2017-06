Ex-ministra francesa ficou inconsciente após ter sido confrontada na rua por um homem que conseguiu escapar

Não são conhecidos os contornos exatos em que o incidente ocorreu, mas Nathalie Kosciusko-Morizet, candidata ao Parlamento francês nas eleições de domingo, ficou inanimada, durante alguns minutos, depois de ter sido confrontada por um homem de meia-idade enquanto fazia campanha nas ruas de Paris.

Segundo um jornalista da agência France Presse, citado pelo jornal britânico The Guardian, a ex-ministra do Ambiente e também ex-porta-voz de Nicolas Sarkozy distribuía panfletos quando o homem lhos arrancou da mão, para em seguida lhos atirar à cara. Na tentativa de se proteger, Nathalie Kosciusko-Morizet ter-se-á desequilibrado e batido com a cabeça no chão, o que a deixou inconsciente. Assistida no local pelos bombeiros, foi depois transportada ao hospital.

O homem, que segundo testemunhas no local lhe dirigiu vários insultos, conseguiu fugir para a estação de metro mais próxima, quando a viu caída no chão.

Nathalie Kosciusko-Morizet é candidata a deputada pelo partido conservador Les Républicains e, em 2014, perdeu a eleição para a prefeitura de Paris.