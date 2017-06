Theresa May vence mas sem maioria absoluta

As projeções à boca da urna indicam que Theresa May terá vencido as eleições legislativas no Reino Unido, mas sem maioria absoluta. As sondagens apontam para que o Partido Conservador consiga garantir a eleição de 314 deputados, menos 16 lugares do que tem atualmente e ficando 12 mandatos aquém do número crucial de 326 que permite governar sozinho.

Em segundo lugar, o Partido Trabalhista liderado por Jeremy Corbyn conseguirá assegurar 266 deputados, mais 32 do que no atual parlamento.

Os nacionalistas escoceses do SNP cairiam de 56 para 34, subindo os Liberais Democratas de 9 para 14. O eurocético UKIP não obteria representação na Câmara dos Comuns.

Resultados das primeiras projeções

Conservadores: 314

Trabalhistas: 266

SNP: 34

Lib Dems: 14

Plaid Cymru: 3

Verdes: 1

UKIP: 0

Outros partidos: 138