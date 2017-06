Mayor de Londres "tem coisas mais importantes para fazer" do que responder a Trump

O presidente da Câmara de Londres comentou hoje a crítica do Presidente norte-americano de que não levava a sério a ameaça do terrorismo, indicando ter "coisas mais importantes para fazer" do que responder a Donald Trump.

"Pelo menos sete mortos e 48 feridos em ataque terrorista e o 'mayor' de Londres diz que 'não há razão para alarme'", escreveu Trump na rede social de mensagens curtas Twitter, um dia depois dos ataques na cidade, que causaram sete mortos e 48 feridos.

O presidente da Câmara "tem coisas mais importantes a fazer que responder ao 'tweet' desinformado de Donald Trump, que retira deliberadamente do contexto as suas declarações exortando os londrinos a não se assustarem" com o reforço das forças policiais nas ruas da capital, indicou o porta-voz de Sadiq Khan num comunicado.

Numa mensagem anterior no Twitter, o Presidente norte-americano tinha defendido: "Devemos deixar de ser politicamente corretos e começar a agir pela segurança do nosso povo. Se não formos inteligentes, só ficará pior".

Os ataques na London Bridge e em Borough Market em Londres, na noite de sábado, foram considerados atos de terrorismo e mataram sete pessoas, além de três atacantes abatidos, tendo ferido 48.

Os atacantes atropelaram pessoas na ponte e esfaquearam outras depois de abandonarem a carrinha em que seguiam, antes de serem abatidos pela polícia.

A chefe da polícia de Londres, Cressida Dick, disse hoje que a polícia acredita que a situação está controlada, mas anunciou que as patrulhas vão ser reforçadas.